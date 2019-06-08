Isparta'da Gül Festivali: Turistlere çiçek yağdı

Isparta'da Gül Festivali: Turistlere çiçek yağdı

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı Isparta'da, Gönen ilçesine bağlı Güneykent Belediyesince Gül Festivali düzenlendi.

Isparta'da Gül Festivali: Turistlere çiçek yağdı

Isparta'da Güneykent Belediyesince beşinci kez düzenlenen Gül Festivali'nde yerli ve yabancı turistler gül topladı.

Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı Isparta'da, Gönen ilçesine bağlı Güneykent Belediyesince Gül Festivali düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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