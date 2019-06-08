Isparta'da Gül Festivali: Turistlere çiçek yağdı
Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı Isparta'da, Gönen ilçesine bağlı Güneykent Belediyesince Gül Festivali düzenlendi.
Isparta'da Güneykent Belediyesince beşinci kez düzenlenen Gül Festivali'nde yerli ve yabancı turistler gül topladı.
Dünya gül yağı üretiminin yüzde 65'inin yapıldığı Isparta'da, Gönen ilçesine bağlı Güneykent Belediyesince Gül Festivali düzenlendi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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