Isparta'da gazeteci Soner Toros, koronavirüsten yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Isparta'da gazeteci Soner Toros, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Isparta'da gazeteci Soner Toros, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ - Haberler | Güncel

ISPARTA'da gazeteci Soner Toros (41), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

ISPARTA'da gazeteci Soner Toros (41), koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Isparta'da yerel bir e-gazete ve internet sitesinin sahibi olan, kentte uzun yıllardır gazetecilik yapan Soner Toros, bir süre önce koronavirüse yakalandı. Evinde izole olan Soner Toros, rahatsızlıkları artınca kentteki özel bir hastaneye başvurdu. Burada yoğun bakıma alınan Soner Toros, bu sabah tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Bir çocuk babası, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in özel kalem müdürü Dilek Toros'un eşi Soner Toros'un cenazesinin bugün Yenice Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Soner Toros'un ölümü sevenlerini ve meslektaşlarını üzdü.


Isparta'da gazeteci Soner Toros, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Isparta'da gazeteci Soner Toros, koronavirüsten yaşamını yitirdi
Isparta'da gazeteci Soner Toros, koronavirüsten yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vedat Bilgin Adnan Menderes Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Feyza Aktan Hülya Avşar Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Muslera Ali Tandoğan Aykut Kocaman Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Isparta'da gazeteci Soner Toros, koronavirüsten yaşamını yitirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 14:39:31. #1.15#

title