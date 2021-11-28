Isparta'da düğün konvoyu kazasında 6 kişi yaralandı - Haberler
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Isparta'da düğün konvoyu kazasında 6 kişi yaralandı

AA / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel
Isparta'da düğün konvoyu kazasında 6 kişi yaralandı

Isparta'da düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

ISPARTA (AA) - Isparta'da düğün konvoyunda iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Düğün konvoyunda seyreden Yunus Arslan'ın kullandığı 32 LA 047 plakalı otomobil, Muzaffer Türkeş Mahallesi Devlet Bahçeli Caddesi'nde Emrah Arslan yönetimindeki 32 DM 765 plakalı otomobille çarpıştı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobillerdeki 6 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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AA / Yalçın Çelen - Son Dakika Haberleri

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