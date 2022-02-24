Isparta'da devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ

SAĞLIK

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı

AA, Fatih Demirtaş - Güncel
 - Güncelleme:
Isparta'da devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

Ahmet Aydın'ın kullandığı 42 H 9266 plakalı panelvan, Isparta-Konya kara yolunda devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki Hasan Şahin yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Aydın, ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Fatih Demirtaş - Güncel

Şarkikaraağaç, Ahmet Aydın, Isparta, Aydın, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title