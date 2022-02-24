Isparta'da devrilen panelvandaki 2 kişi yaralandı
AA, Fatih Demirtaş - Güncel
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Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde panelvanın devrilmesi sonucu 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.
Ahmet Aydın'ın kullandığı 42 H 9266 plakalı panelvan, Isparta-Konya kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki Hasan Şahin yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Aydın, ilk tedavisinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
AA / Fatih Demirtaş - Güncel