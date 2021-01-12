Isparta'da bir kişi kiraladığı apartta kafasına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Isparta'da bir kişi, kiraladığı apartta başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu.

Gökhan E'den bir süre haber alamayan apart sahibi, Kutlubey Mahallesi'ndeki aparta geldi. Gökhan E'nin kafasına poşet geçirilmiş halde hareketsiz yattığını gören apart sahibi, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, Gökhan E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu arada, Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gökhan E'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen