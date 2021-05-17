Isparta'da berber ve kuaförler müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
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Isparta'da berber ve kuaförler müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

Isparta'da berber ve kuaförler müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta'da vatandaşlar tam kapanmanın ardından açılan berber ve kuaförlere akın etti.

Isparta'da vatandaşlar tam kapanmanın ardından açılan berber ve kuaförlere akın etti. 17 gün ardından müşterilerine kavuşan berber ve kuaförler mutluluklarını dile getirdi.

Yeni tip korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 17 günlük tam kapanmanın ardından kuaför ve berberler bugün açıldı. Bayramı buruk geçiren berberler 17 gün sonra siftah yapmanın mutluluğunu yaşadı. Isparta'daki berberlerde de ilk gün yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, 17 günlük aranın ardından açılan berber ve kuaförlere akın etti. Bu yüzden berber ve kuaförlerde yoğunluk oluştu.

"Müşterilerimize kavuştuk"

Erkek kuaförü Hakan Tere, 17 günün ardından kuaförlerin açılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Tam kapanma döneminde uzun bir tatil yaptıklarına değinen Tere, "Şuanda müşterilerimize kavuştuk. İnşallah bir daha kapanmayız, herkes kurallara uyar ve bu virüs de biter" dedi.

Kuaföre gelen vatandaşlar da "17 gündür saçlarımız uzadı. Bugün kuaförlerimiz açıldı. İnşallah bundan sonra pandemi dönemi biter ve rahatlığımıza kavuşuruz" diye konuştular. - ISPARTA

Isparta'da berber ve kuaförler müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Isparta'da berber ve kuaförler müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı
Isparta'da berber ve kuaförler müşterilerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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