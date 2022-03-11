Isparta'da alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü - Haberler

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Isparta'da alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Isparta'da alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Isparta'da seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, Pirimehmet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 07 AVF 469 plakalı FIAT marka otomobil seyir halindeyken alev aldı. Esnaflar ve vatandaşlar ne olduğunu anlamak için aracın etrafına toplandı. Otomobilin kadın sürücüsü dumanları görünce aracı durdurup park etti ve araçtan çıktı. İhbar üzerine Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri anında olay yerine gelerek yanan araca müdahale etti ve kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Olaya şahit olan bir vatandaş ise "Dükkanımda içerideydim top atışı gibi yüksek bir ses duydum hemen dışarı çıktım arabadan dumanlar çıkmaya başladı acilen itfaiyeyi aradım itfaiye hemen geldi yangın söndürüldü" dedi. - ISPARTA

Isparta'da alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Isparta'da alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Isparta'da alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Isparta'da alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Isparta'da alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

Isparta'da alev alan araç, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Isparta, İtfaiye, 3. Sayfa, Haberler

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