Isparta'da 17 yaşındaki Alişan, 3 gündür kayıp

ISPARTA'nın Aksu ilçesinde, gezmek için evden ayrıldığını söyleyen Alişan Soylu'dan (17) 3 gündür haber alınamıyor. Baba İsmail ve anne Ayşe Dilek Soylu, çocuklarından gelecek iyi haberi beklerken, polis ekiplerince arama çalışmaları sürdürülüyor.

Aksu'da ailesiyle oturan Alişan Soylu, perşembe günü öğle saatlerinde evden çıkarken, gezmeye gittiğini söyledi. Alişan'dan bir daha haber alamayan ve çevrede aramalarına rağmen bulamayan ailesi, kayıp ihbarı yaptı. Bunun üzerine polis ekiplerince Alişan için arama çalışması başlatılırken, henüz izine rastlanılmadığı öğrenildi.

Alişan Soylu'nun geçen yıl Eğirdir Prof. Dr. Turan Yazgan Anadolu Lisesi'nden mezun olduğu öğrenildi.