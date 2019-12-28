Isparta anne-babası darbedip, sokağa attı
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Isparta anne-babası darbedip, sokağa attı

Anne-babası darbedip, sokağa attıISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde 12 yaşındaki B.Ç., anne-babası tarafından darbedilip, sokağa atıldı.

28.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 28.12.2019 11:47
Isparta anne-babası darbedip, sokağa attı

Anne-babası darbedip, sokağa attı

ISPARTA'nın ilçesinde 12 yaşındaki B.Ç., anne-babası tarafından darbedilip, sokağa atıldı. Kol kemiğinde kırık olduğu tespit edilen çocuk tedaviye, anne baba ise gözaltına alındı.

Olay, Yalvaç'a bağlı Hüyüklü beldesinde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre B.Ç. isimli çocuk isimleri açıklanmayan anne-babası tarafından darbedildi. Ardından da sokağa atıldı.

Yeğeninin yaşadıklarını öğrenen teyze, B.Ç.'yi, Yalvaç Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastanede yapılan muayenede sol kolunda kırık olduğu belirlenen B.Ç. tedaviye alındı.

Başlatılan soruşturma kapsamında anne-baba gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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: Isparta anne-babası darbedip, sokağa attı
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