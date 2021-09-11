İspanyollar ülkelerinde artış gösteren intihar girişimlerine karşı ilk kez gösteri yaptı - Haberler
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İspanyollar ülkelerinde artış gösteren intihar girişimlerine karşı ilk kez gösteri yaptı

AA / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel
İspanyollar ülkelerinde artış gösteren intihar girişimlerine karşı ilk kez gösteri yaptı

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte büyük bir artış gösteren intihar girişimlerine karşı başkent Madrid'de gösteri düzenlendi.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte büyük bir artış gösteren intihar girişimlerine karşı başkent Madrid'de gösteri düzenlendi.

"İntiharları Durdurma Platformu" adlı sivil toplum örgütünün çağrısıyla Madrid'deki Sağlık Bakanlığı binasının önünde toplanan kalabalık grup, Sol Meydanı'na yürüdü.

Katolik dininin değerleriyle bağlantılı olarak, ülke geçmişinde tabu olarak bilinen intihar olaylarının ilk kez toplumsal bir sorun olarak gündeme getirilmesi ve halkın sadece bu konuyla ilgili olarak sokaklara dökülmesi bir ilk olmasından dolayı dikkati çekti.

Sol koalisyon hükümeti başta olmak üzere meclisteki tüm siyasi partilere "İntiharları Önleyici Ulusal Plan" çıkarılması çağrısında bulunan göstericiler, hastanelerde psikolog sayısının artırılması ve akıl sağlığıyla ilgili yardım programlarının çoğaltılmasını talep etti.

Sivil toplum örgütünün yetkilileri, vakaların nedenlerini ortaya çıkarmak, sorunun ciddiyeti konusunda toplumu bilinçlendirmek ve bu sondan kaçınmak için neler yapılabileceğini tartışmak istediklerini vurguladı.

Gösteriye destek veren Madrid Psikologlar Odası tarafından yapılan açıklamada ise "Avrupa'nın geri kalanıyla kendimizi kıyasladığımızda İspanya çok gülünç bir durumda. İntihar düşüncesinde olan birine zamanında ve yeterli düzeyde psikolog desteği verilmesi, intiharı önlemede kilit bir öneme sahiptir." denildi.

Psikologlar Odası, salgın ile birlikte intihar girişimlerinin gençler arasında yüzde 250 arttığı uyarısında bulundu.

İspanya İstatistik Enstitüsünün verilerine göre ülkede 2019 yılında 3 bin 671 (2 bin 771 erkek, 900 kadın) kişi intihar sonucu hayatını kaybetti.

AA / Şenhan Bolelli - Son Dakika Haberleri
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Haber: İspanyollar ülkelerinde artış gösteren intihar girişimlerine karşı ilk kez gösteri yaptı - Haberler
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