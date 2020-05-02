İspanyollar 48 gün sonra kalkan yasakla sokakları doldurdu
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İspanyollar 48 gün sonra kalkan yasakla sokakları doldurdu

İspanyollar 48 gün sonra kalkan yasakla sokakları doldurdu
02.05.2020 22:27 | Son Güncelleme: 02.05.2020 22:28

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artarak toplamda 25 bin 100'e yükseldi.

İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 276 artarak toplamda 25 bin 100'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede dün 281 olarak açıklanan günlük ölü sayısı, bugün 276'ya düştü.

Salgında ölenlerin toplam sayısı da 25 bin 100'e ulaştı.

Bakanlık toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 1147 artışla 216 bin 582'ye çıktığını açıkladı.

Diğer yandan Kovid-19 teşhisi konulan hastalardan iyileşenlerin sayısı da son 24 saatte 2 bin 570 artışla 117 bin 248 oldu.

Ülkede son bir haftadır iyileşenlerin sayısının yeni vakaların üzerinde çıkması dikkati çekti.

Sokaklar spor yapanlarla doldu

Bu arada 14 Mart'tan bu yana olağanüstü halin uygulandığı İspanya'da hükümetin getirdiği, belirli saatlerde ve kısıntılı bir alanda (evin 1 kilometre çevresinde) spor yapma iznine bugün başlandı.

48 gün sonra kalkan yasak sonrasında 14 yaş üstündekilere 06.00-10.00 ile 20.00-23.00 aralığında spor yapma, 70 yaş üstündekilere 10.00-12.00 ile 19.00-20.00 arasında dolaşma ve 14 yaş altındakilere yanlarında bir aile büyüğü olması şartıyla 12.00-19.00 arasında sokağa çıkma izinleri tanındı.

Nüfusu 5 binden az olan yerleşim yerlerinde sokağa çıkmada saat aralığı kuralı getirilmedi.

Başta Madrid, Barselona, Valensiya, Sevilya gibi büyük şehirlerde sabah saatlerinde sokaklarda yoğunluk olduğu, çok sayıda kişinin koşmak, yürümek veya bisiklete binmek için evlerinden çıktığı görüldü.

Spor yapmak için sokağa çıkan aktör Antonio Banderas, foto muhabirlerini karşısında görünce sosyal medya hesabından "Evden çıkışta ilk koşu. Sokakta ilk karşılaşmam maskesiz olan ve kamerasını gözüme sokan paparazzilerle oldu. Evde kalmaya devam edeceğim." mesajını paylaştı.

İspanya'da Kovid-19'a karşı alınan önlemler kapsamında 14 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal 9 Mayıs'a kadar sürecek.

Ülkede, 4 Mayıs'tan itibaren "kademeli normalleşme" süreci başlayacak.

İspanyollar 48 gün sonra kalkan yasakla sokakları doldurdu

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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