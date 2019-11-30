İspanyol BBG evinde tecavüze soruşturma: Mağdura görüntüler izletildi

30.11.2019 10:28 | Son Güncelleme: 30.11.2019 11:13

İspanya'da Gran Hermano adıyla yayımlanan gerçek zamanlı biri bizi gözetliyor (BBG) tarzı yarışmada yaşanan tecavüz için soruşturma başlatıldı.



İspanya'da son günlerin gündemini oluşturan olay 2 yıl önce meydana geldi. Madrid yakınlarında çekilen yarışmaya katılan Carlota Prado, evde verilen bir partide içki aldıktan sonra yatağına geçti. Diğer yarışmacı José María López Pérez ise daha sonra Prado'nun yanına uzandı. 20'li yaşlarında olan genç kadın bilinçsiz şekilde yatağındayken Perez'in cinsel saldırısına maruz kaldı. Euronews.com'da Görüntüle