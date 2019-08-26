İspanya'ya ait askeri jet Akdeniz'de düştü

İspanya'ya ait askeri jet Akdeniz'de düştü

İspanya ordusuna ait bir askeri jet, güneydeki Cartegena şehri açıklarında Akdeniz'e düştü.

26.08.2019 15:48
İspanya'ya ait askeri jet Akdeniz'de düştü

İspanya ordusuna ait bir askeri jet, güneydeki Cartegena şehri açıklarında Akdeniz'e düştü. Kazada jetin pilotu hayatını kaybetti.


İspanya Savunma Bakanlığı, eğitim için kullanılan C-101 tipi bir askeri jetin ülkenin güneyindeki Cartegena şehrinin La Manga sahilinde yerel saatle 09.36'da denize düştüğünü açıkladı. İspanya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada ise, jetin pilotu Francisco Marin Nunez'in kazada hayatını kaybettiği bildirildi. - MADRİD

Kaynak: İHA
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