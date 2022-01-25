İspanya sömürge döneminde Porto Riko'nun ilk valisinin heykeli yıkıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya sömürge döneminde Porto Riko'nun ilk valisinin heykeli yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Porto Riko'da bulunan İspanya kontrolündeki dönemde Porto Riko'nun ilk Valisi Juan Ponce de Len'un heykeli bir grup tarafından yıkıldı.

Porto Riko'da bulunan İspanya kontrolündeki dönemde Porto Riko'nun ilk Valisi Juan Ponce de Len'un heykeli bir grup tarafından yıkıldı.

Porto Riko'da bulunan İspanyol sömürge dönemi generali Juan Ponce de Len'un heykeli, İspanyol Kralı 6'ncı Felipe'nin ziyareti öncesinde yıkıldı. Başkent San Juan'ın meydanında bulunan İspanya kontrolündeki dönemde Porto Riko'nun ilk valisi olan Len'un heykelinin, Kral VI. Felipe'nin Porto Riko ziyaretine karşı çıkan bir grup tarafından yıkıldığı açıklandı. San Juan Belediye Başkanı Miguel Romero, olayı eleştirerek, "Tahammül etmeyeceğimiz şey Vandalizm. 500 yıl önceki İspanyollar şimdikilerle aynı değiller" dedi.

Konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.

(İHA)

İspanya sömürge döneminde Porto Riko'nun ilk valisinin heykeli yıkıldı

İspanya sömürge döneminde Porto Riko'nun ilk valisinin heykeli yıkıldı

İspanya sömürge döneminde Porto Riko'nun ilk valisinin heykeli yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Porto Riko, San Juan, İspanya, 3. Sayfa, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title