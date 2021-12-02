İspanya'nın modern sanat ve çağdaş sanatlar müzesi: Reina Sofia - Haberler
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İspanya'nın modern sanat ve çağdaş sanatlar müzesi: Reina Sofia

AA / Burak Akbulut - Haberler | Güncel

Reina Sofia Müzesi binası Müzedeki eserler Ziyaretçilerin eserleri incelemesi MADRİD - Dünyanın en büyük modern sanat ve çağdaş sanatlar müzelerinden birisi olan Reina Sofia Müzesi, İspanya'nın başkenti Madrid'in en sık ziyaret edilen noktalarından biridir.

Reina Sofia Müzesi binası

Müzedeki eserler

Ziyaretçilerin eserleri incelemesi MADRİD - Dünyanın en büyük modern sanat ve çağdaş sanatlar müzelerinden birisi olan Reina Sofia Müzesi, İspanya'nın başkenti Madrid'in en sık ziyaret edilen noktalarından biridir. Müze, İspanya'nın 20. yüzyıl sanatının en büyük koleksiyonunu ağırlamaktadır. Müze, İspanyol ressam Pablo Picasso'nun başyapıtı olan "Guernica" da dahil olmak üzere Picasso'nun en saygın eserlerinin birçoğunu içerir. Reina Sofia ayrıca, Joan Miro, Salvador Dali, Juan Gris gibi İspanyol ressamların yanı sıra Vasily Kandisky, Paul Klee, Francis Bacon ve daha birçok uluslararası sanatçının eserlerine ev sahipliği yapıyor.

İspanya'nın modern sanat ve çağdaş sanatlar müzesi: Reina Sofia

İspanya'nın modern sanat ve çağdaş sanatlar müzesi: Reina Sofia

İspanya'nın modern sanat ve çağdaş sanatlar müzesi: Reina Sofia

AA / Burak Akbulut - Son Dakika Haberleri

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