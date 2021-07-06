İspanya milli takım marşı nedir? İspanya milli marşının sözleri yok mu, neden sözleri yok?
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İspanya milli takım marşı nedir? İspanya milli marşının sözleri yok mu, neden sözleri yok?

İspanya milli takım marşı nedir? İspanya milli marşının sözleri yok mu, neden sözleri yok?
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Dünyanın en eski marşlarından biri olan İspanyol milli marşı, bir belgede basılmıştır. EURO 2020 kapsamında gündeme gelen konular arasında İspanya milli takım marşı nedir? İspanya milli marşının sözleri yok mu, neden sözleri yok? sorularının yanıtları araştırılıyor. İspanya ülke marşı tam metni!

İspanya milli takım marşı nedir? İspanya milli marşının sözleri yok mu, neden sözleri yok? Konuyla alakalı merak edilen başlıkların detaylarını sizler için derledik.

İSPANYA MİLLİ TAKIM MARŞI SÖZLERİ VAR MI, YOK MU?

"Marcha Real" (Gerçek Kraliyet), İspanya'nın milli marşıdır. Dünyanın en eskilerinden biri olan İspanyol milli marşı ilk olarak 1761 tarihli Yeni Oynanan Ordu Yönetmeliği Kitabı başlıklı bir belgede basılmıştır.

Birden farklı söz yazılan İspanya milli marşının şu an sözleri bulunmamakta.

İspanyol milli marşının sözleri neden yok?

Asıl sorun, İspanyolların en çok hangi şarkı sözlerini sevdiklerine hiçbir zaman karar verememiş olmaları gibi görünüyor. Manuel de Espinosa tarafından 1761'de yazılan orijinal marş, sözlerle bir marş olarak değil, İspanyol Piyade için bir vuruş sağlamak için askeri bir yürüyüş olarak hizmet etmek için bestelendi.

Marcha Real, İspanyol Ulusal Marşı, sözleri olmayan dünyadaki dört ulusal marştan biridir. Sözleri olmayan diğer milli marşlar San Marino, Kosova ve Bosna-Hersek'tir. Marcha Real aynı zamanda dünyanın en eski milli marşlarından biridir.

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