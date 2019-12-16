İspanya'da taraftarların Ukraynalı futbolcuya 'Defol Nazi' demesiyle maç yarıda kesildi
Haberler » Dünya » İspanya'da taraftarların Ukraynalı futbolcuya 'Defol Nazi' demesiyle maç yarıda kesildi - Haberler

İspanya'da taraftarların Ukraynalı futbolcuya 'Defol Nazi' demesiyle maç yarıda kesildi

İspanya 2. futbol liginde oynanan Rayo Vallecano-Albacete karşılaşması, ev sahibi takımın taraftarlarının, karşı ekibin oyuncusuna "Defol Nazi" şekildeki tezahüratlar sebebiyle maç yarıda kesildi

16.12.2019 20:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:07
İspanya'da taraftarların Ukraynalı futbolcuya 'Defol Nazi' demesiyle maç yarıda kesildi

2. futbol liginde oynanan Rayo Vallecano-Albacete karşılaşması, ev sahibi takımın taraftarlarının, karşı ekibin oyuncusuna "Defol Nazi" şekildeki tezahüratları sebebiyle maç yarıda kesildi


Albacete'de forma giyen 30 yaşındaki Ukraynalı futbolcu Roman Zozulya'yı hedef alan Rayo Vallecanolu taraftarları stadyumda anons yaparak iki kez uyaran hakem Jose Luis Lopez Toca, futbolcu Zozulya'ya destek olmak için ikinci yarı sahaya çıkmak istemeyen Albacete takımının kararını da dikkate alarak son 45 dakikayı oynatmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler