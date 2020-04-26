İspanya'da son 24 saatte koronavirüsten 288 ölüm İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 288 kişi hayatını kaybetti.

İspanya'da son 24 saatte koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 288 kişi hayatını kaybetti. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 190'a çıktı.

İspanya'da son 24 saatte 288 kişi daha koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Ülkede toplam can kaybı 23 bin 190'a yükselirken; can kayıplarının azalmaya başladığı gözlemlendi. Öte yandan, toplam hasta sayısının 225 bin 488'e ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: DHA