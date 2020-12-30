İspanya'da silah kaçakçılarına dev operasyon

İspanya'da polis,uyuşturucu kaçakçılarına silah satan uluslararası bir çeteye düzenlediği operasyonda Nazi dönemi eser ve cephanelik buldu.

İspanya 'da polis ,uyuşturucu kaçakçılarına silah satan uluslararası bir çeteye düzenlediği operasyonda Nazi dönemi eser ve cephanelik buldu. Çetenin lideri olduğundan şüphelenilen üç kişiyi tutuklandı.

İspanya'nın Malaga kentinde kentindeki Costa del Sol bölgesinde polis, uyuşturucu kaçakçılarına silah satan uluslararası bir çetenin lideri olduğundan şüphelenilen ikisi Alman, biri İngliz uyruklu üç kişiyi tutukladı. Operasyonda silahların olduğu depoda Adolf Hitler portreleri, Nazi dönemi Alman askeri üniformaları ve bir müzeyi andırır halde sergilenen madalyalar ile çeşitli Nazi eserleri de ele geçirildi.

160 SİLAH, 10 MERMİ YÜZLERCE EL BOMBASI BULUNDU

İspanya Ulusal Polis Teşkilatı, yaklaşık bir yıl süren incelemenin ardından sabah saatlerinde üç farklı noktaya yönelik düzenlenen operasyonda 160 silah, yaklaşık 10 bin mermi, el bombaları, patlayıcılar ele geçirildiğini açıkladı. Gözaltına alınan çete üyeleri, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı ile resmi belgeleri tahrif etmekle suçlanıyor.

- İspanya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı