İspanya'da San Fermin Festivali Başladı

Dünyaca ünlü San Fermin Festivali İspanya'nın Pamplona kentinde başladı. Boğaların sokaklarda koşmasının en önemli etkinlik olarak kabul edildiği festivalin açılışında hayvan hakları savunucuları boğa güreşlerini protesto etti.



Kentin koruyucusu Aziz Fermin'nin onuruna 16. yüzyıldan beri düzenlenen festival, belediye binasının balkonundan günün tam ortasında atılan fişekle başladı. Geleneksel olarak beyaz giyerek kırmızı fular takan binlerce kişi belediye binasının bulunduğu meydanı doldurdu.



Hayvan hakları savunucularından protesto



Festival kapsamından toplanma konserler, kukla, dans ve tiyatro gösterileri, spor aktiviteleri, boğa güreşleri olmak üzere



425 aktivite düzenlenecek ve etkinliklerin hepsi kentin çeşitli yerlerine kurulan 5 ayrı ekrandan izlenebilecek. Festivalin en önemli kısmı ise yarın yapılacak. Boğalar yaklaşık 1 kilometrelik dar bir yolda insanlarla birlikte koşarak boğa güreşlerinin yapılacağı arenaya ulaşacak.



Festival kapsamında her gece boğa güreşi düzenlenecek. Festival için 1.3 milyon euroluk bütçe ayrıldığı bildirildi.



Öte yandan festivalin açılışında hayvan hakları savunucuları, bedenlerine "boğa güreşlerini durdurun" yazarak boğa güreşlerini protesto etti. Güreşlerde boğanın dökülen kanını temsilen üzerlerine kırmızı boya sıkan aktivistler kansız bir festival istedi. - Madrid