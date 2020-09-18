Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!

İspanya'da bir mezbahada işçilerin kuzuları tekmelediği ve sopayla vurarak şiddet uyguladığı görüntüler büyük tepki çekti.

18.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:57

İspanya'da bir mezbahada işçilerin kuzulara şiddet uyguladığı görüntülere ülkede tepki yağdı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

İspanya'nın Toledo şehrinde bulunan bir mezbahada işçilerin kuzuları bacaklarından tutarak fırlattığı görüldü. İşçilerin aynı zamanda kuzuları tekmelediği ve sopayla vurarak şiddet uyguladığı anlar ise görgü tanıkları tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ülkedeki hayvan hakları derneği NGO Equalia harekete geçti. Dernek, İspanyol yetkilerinden mezbahadaki işçiler hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (5)
MNEHEMT: ya kuzu şiş kavurma yapmak için kuzuları kesiyorlar kesiyorlar bu daha kötü değil mi şu videolardan yemeyin o zman kuzu şiş kavurma lokum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
GAMZEE: Sizin hiç mi vicdanınız yok, kalpsiz pislikler.
Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
Tüm 5 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Fahrettin Koca Adnan Menderes Devlet Bahçeli Canan Kaftancıoğlu
Magazin Alişan Hazal Kaya Halil Sezai Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Adem Büyük Fatih Terim Vedat Muriqi Mehmet Özdilek
Daha Fazla Kaza Uefa Çocuk Karar
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 16:42:10. #1.14#
title