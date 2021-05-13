İspanya'da flamenko gösterileri 14 ay sonra geri dönüyor

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir yıldan fazla süredir ara verilen flamenko gösterileri, önlemlerin gevşetilmesiyle yeniden başlıyor.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir yıldan fazla süredir ara verilen flamenko gösterileri, önlemlerin gevşetilmesiyle yeniden başlıyor.

Madrid'deki ünlü Corral de la Moreria flamenko gösteri salonunun kapılarını halka yeniden açmasıyla ilgili basın toplantısı düzenlendi.

Bu yıl 65. kuruluş yıl dönümünü kutlayan ve dünyadaki en önemli flamenko gösteri salonlarından biri kabul edilen Corral de la Moreria'ın sahibi Juan Manuel del Rey, 14 ay aradan sonra kapılarını açmaktan çok mutlu ve heyecanlı olduklarını söyledi.

John Lennon, Frank Sinatra, Ava Gardner gibi önemli isimlerin bu salondan geçtiğini aktaran Del Rey, flamenkonun gelişmesine yardımcı olan, tarihi ve kültürel önemi çok yüksek olan bir mekana sahip olduklarını vurguladı.

Salonlarını haftada bir kez, her cumartesi açacaklarını kaydeden Del Rey, "Bunu, kültürel varlık olan salonumuzun ve flamenkonun devamı için yapıyoruz. Ekonomik olarak karlı bir şey değil. Yüzde 25 kapasite ile en fazla 30 kişiye gösteri yapacağız. Umarım bu küçük adım kalıcı olur." dedi.

Diğer yandan Corral de la Moreria'da sahne alan İspanyol flamenko dansçısı Maria Moreno da AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok heyecanlıyım. Böyle tarihi bir mekanda tekrardan gösteri yapılması hem artistler, hem flamenko sevdalıları için çok güzel bir haber. Salgın döneminde tekrardan bu sahneye çıkmanın hayalini kurmuştum, şimdi gerçekleşti." diye konuştu.

Salgından dolayı her sektör gibi zor bir dönemden geçtiklerini ama olumlu bakmaya çalıştıklarını vurgulayan Moreno, "Önlemlere uyarak, kontrollü bir şekilde hareket ederek, flamenkoyu ve bu salonu ayakta tutacağız. Herkesin sanata ihtiyacı vardır. Gerek halk gerekse biz sanatçıların sanata ihtiyacımız var. İspanyol halkını ve turistleri tekrardan salonumuza bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgının etkisiyle Madrid'deki 22 flamenko salonundan 6'sı ekonomik krize dayanamayarak kapanmıştı. Şimdilik ayakta kalan salonlar ise mevcut duruma çok uzun süre dayanamayacaklarını belirtip hükümetten yardım talep ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli