İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu
İspanya'da yaşayan bir baba ve kızı, her çöp atmaya gidişinde farklı süper kahraman kostümleri giyerek dışarı çıkıyor.
14.05.2020 16:33 | Son Güncelleme: 14.05.2020 16:38
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, karantina günlerinde sokağa çöp atmak için çıkan baba kızın sürekli farklı süper kahraman kostümleri giydiği görüldü.
ÇÖP ATMAK EĞLENCELİ HALE GELİYOR
Bazen Spider-Man, bazen Son Goku, Elsa ve Olaf olarak farklı farklı çizgi film karakterlerine bürünen baba ve kızı, el ele yürüyerek çöp atmayı eğlenceli hale getiriyor.