İspanya'da çöp atmaya giderken farklı süper kahraman kostümü giyen baba-kız fenomen oldu İspanya'da yaşayan bir baba ve kızı, her çöp atmaya gidişinde farklı süper kahraman kostümleri giyerek dışarı çıkıyor.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, karantina günlerinde sokağa çöp atmak için çıkan baba kızın sürekli farklı süper kahraman kostümleri giydiği görüldü. ÇÖP ATMAK EĞLENCELİ HALE GELİYOR Bazen Spider-Man, bazen Son Goku, Elsa ve Olaf olarak farklı farklı çizgi film karakterlerine bürünen baba ve kızı, el ele yürüyerek çöp atmayı eğlenceli hale getiriyor.