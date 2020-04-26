İspanya'da 14 yaş altı çocukların dışarı çıkmasına izin verildi İspanya'da koronavirüs kaynaklı günlük ölümlerin haftalardır ilk defa 300 kişi altına düşmesi ülkede sevinçle karşılandı.

İspanya'da koronavirüs kaynaklı günlük ölümlerin haftalardır ilk defa 300 kişi altına düşmesi ülkede sevinçle karşılandı. İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, bugün havaların da güzel olması sebebiyle 14 yaş altı çocukların dışarı çıkıp hava almasına izin verildiğini açıkladı.

Koronavirüs salgının en çok etkilediği ülkelerden biri olan İspanya'dan güzel haberler gelmeye başladı. Haftalardır ilk defa koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı günlük 300 kişinin altına düştü. Başbakan Sanchez, bugün 14 yaş altı çocukların dışarıya çıkmasına izin verildiğini, yetişkinlerin ise önümüzdeki hafta sonu dışarıya çıkmasına izin verileceğini ifade etti.

Kaynak: DHA