İsot'un kırk çeşidi 'İsot kahvaltısı' ile tanıtıldı - Haberler
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İsot'un kırk çeşidi "İsot kahvaltısı" ile tanıtıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Kültür Sanat

İsot'un kırk çeşidi "İsot kahvaltısı" ile tanıtıldı Şanlıurfa'nın tarihi, turizmi, gastronomisi ve müziğinin tanıtılması adına çeşitli festivaller ve etkinlikler düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Dünya'nın En Eski Mutfağı" sloganıyla Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde...

İsot'un kırk çeşidi "İsot kahvaltısı" ile tanıtıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın tarihi, turizmi, gastronomisi ve müziğinin tanıtılması adına çeşitli festivaller ve etkinlikler düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi "Dünya'nın En Eski Mutfağı" sloganıyla Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezi'nde "İsot Kahvaltısı" düzenledi.

Şanlıurfa'nın vaz geçilmez tescilli lezzetlerinden biri olan İsot ile yapılan yaklaşık kırk ürünün tanıtımının ve tadımın yapıldığı isot kahvaltısında Şanlıurfa'nın kahvaltı sofralarını birbirinden lezzetli ürünler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde gerçekleştirilen isot kahvaltısı etkinliğine katılan ve isotla yapılan yaklaşık kırk çeşit ürünün tanıtımının yapıldığı etkinliğe Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl de katıldı.

"Dünya'nın en eski mutfağı Şanlıurfa'da"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Dünya'nın en eski mutfağı olan Şanlıurfa mutfağının 12 bin yıllık tarihiyle Göbeklitepe'nin keşfine dayandığını belirterek, " İnsanlığın hikayesinin başladığı yer Şanlıurfa'dır. Biz Şanlıurfa olarak birçok hikaye yazdık. Gastronominin hikayesini, tarihin, müziğin ve turizmin hikayesini Şanlıurfa'da yazdık. Bu hikayeleri yaşamak isteyenlerin geleceği yer Şanlıurfa'dır. Biz bir hazinenin üzerinde oturuyoruz. Bu hazineyi dünyaya tanıtıyoruz bu hazinenin adı da yine Şanlıurfa'dır. Şanlıurfa'nın mutfak kültürü dünyanın en eski mutfağıdır" ifadelerine yer verdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu'nun seslendirdiği birbirinden güzel Urfa Türküleri eşliğinde isotla yapılan ürünlerin tadına bakan etkinliğe katılanlar ürünlerin lezzetine hayran kaldı.

İsot'un kırk çeşidi İsot kahvaltısı ile tanıtıldı

İsot'un kırk çeşidi İsot kahvaltısı ile tanıtıldı

İsot'un kırk çeşidi İsot kahvaltısı ile tanıtıldı

İsot'un kırk çeşidi
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Haber: İsot'un kırk çeşidi 'İsot kahvaltısı' ile tanıtıldı - Haberler
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