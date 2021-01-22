İsmi ve senaristi değişen Babam Çok Değişti dizisi final yapma kararı aldı

Televizyon ekranlarındaki reyting savaşına bir dizi daha mağlup oldu. Kanal D'de yayınlanan ve 5. bölümde ismini "Babam Çok Değişti" olarak değiştiren dizi erken final kararı aldı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Babam Çok Değişti dizisi reyting canavarına mağlup oldu. İlk olarak "İyi Aile Babası" ismiyle ekranlara gelen başrollerinde Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar'ın yer aldığı dizi 5. bölüm itibarıyla senaristini değiştirmiş ve Birol Güven ile yoluna devam etme kararı almıştı. İsmini Babam Çok Değişti olarak değiştiren dizi final yapmaktan kurtulamadı.

KÖTÜ GİDİŞE BİROL GÜVEN DE 'DUR' DİYEMEDİ

Başrollerini Çağlar Çorumlu, Şebnem Bozoklu, Melek Baykal, Salih Kalyon, Timur Acar'ın paylaştığı Babam Çok Değişti dizisi ekranlara veda ediyor. İyi Aile Babası ismiyle 5 bölüm ekranlara gelen ve yönetmen koltuğunda Hakan Algül'ün oturduğu dizi reytingde istenilen sonuçları veremeyince senarist ve isim değişikliğine gitmiş, senaryoyu Birol Güven'e emanet etmişti.

8. BÖLÜMDE EKRANLARA VEDA EDİYOR

İlk 5 bölümünün senaryosunu Erdal Şahin'in yazdığı İyi Aile Babası dizisi 5. bölümden itibaren Birol Güven'e emanet edildi. İsmi Babam Çok Değişti olarak değiştirilen ve salı günleri yerine ardık perşembe günleri izleyici karşısına çıkan dizi ne yaparsa yapsın istenilen başarıyı elde edemedi. İyi Aile Babası dizisi 8. bölümü ile ekranlara veda etme kararı aldı.