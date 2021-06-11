İsmet Tamer kimdir? Oyuncu İsmet Tamer kaç yaşında, nereli? Kırmızı Oda Miço Mehmet kimdir?

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kırmızı Oda dizisinde ortadan kaybolmasıyla Delikanlı Sadi için dönüm noktası haline gelen Miço Mehmet rolü seyircinin dikkatini çekiyor. Reyting rekortmeni Kırmızı Oda'da Miço rolüne hayat veren oyuncunun kim olduğu araştırılıyor. Peki, İsmet Tamer kimdir? Oyuncu İsmet Tamer kaç yaşında, nereli? Kırmızı Oda Miço Mehmet kimdir? İsmet Tamer hayatı ve biyografisi nedir?

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi Kırmızı Oda dizisinde ortadan kaybolmasıyla Delikanlı Sadi için dönüm noktası haline gelen Miço Mehmet rolü seyircinin dikkatini çekiyor. Reyting rekortmeni Kırmızı Oda'da Miço rolüne hayat veren oyuncunun kim olduğu araştırılıyor. Peki, İsmet Tamer kimdir? Oyuncu İsmet Tamer kaç yaşında, nereli? Kırmızı Oda Miço Mehmet kimdir? İsmet Tamer hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

İSMET TAMER KİMDİR?

Kırmızı Oda dizisinde haftalardır merakla beklenen karakter olan Miço Mehmet'e usta oyuncu İsmet Tamer hayat verecek. Daha önce de sayısız dizi ve sinema filminde rol alan usta tiyatrocu İsmet Tamer, Kırmızı Oda dizisinin bu akşam yayınlanacak olan 38. bölümüyle birlikte Miço Mehmet karakterine hayat vermektedir.

KIRMIZI ODA MİÇO MEHMET KİMDİR?

Miço Mehmet, dizide Delikanlı Sadi'nin en yakın arkadaşıdır. Miço Mehmet Sadi'ye yardım eden, Sadi'ye yardımcı olan bir gençtir. Babası kaptan olan Miço'nun annesi hayat kadınıdır. Babası ise denizde teknesinin alabora olmasıyla ölmüştür. Hayatta tutunacak başka kimsesi olmayan Miço, Sadi ve gruba sonradan eklenen Emre'yle kardeş olacak. İlerleyen bölümlerde Miço Mehmet Sadi'nin hayatında olmaya devam edecek.

Miço Mehmet'in dönüşü herkes tarafından beklenen bir gelişmeydi ancak Miço diziye öyle bir girdi ki, herkesi şoke etti. Herkes Miço ile Delikanlı Sadi'nin kucaklaşmasını ve gözyaşlarının sel olması beklerken Miço, Sadi'nin yolunu kesti. Aralarında çatışma çıktı. Gözyaşları içinde bir buluşma beklenirken silahlar çekildi. 11 Haziran Cuma günü ekrana gelecek 41. bölümde ise Miço ve Delikanlı Sadi'nin eski hallerine döndükleri görülecek.