İsmailağa Cemaati nedir? İsmailağa Cemaati lideri kim?

13.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 11:17

İsmailoğlu Cemaati önde gelenleri kimler? İsmail Ağa Camii merkez olarak kurulan cemaat, Hızır Ali Muratoğlu ve Bayram Ali Öztürk'ün söz konusu camiide öldürülmesi sopnucu gündeme geldi. İsmail Ağa Camiisi adını, Osmanlı döneminde pek çok görevde bulunan Kara İsmail Naim Efendi'den adını alır. İşte, İsmailağa Cemaati hakkında ayrıntılı bilgi...

İSMAİLAĞA CEMAATİ NEDİR?

Cemaat, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun İstanbul Fatih'te Çarşamba semtindeki İsmailağa Camii merkez olmak üzere kurulan, Nakşibendiliğin Halidî koluna bağlı bir cemaatir.

İSMAİLAĞA CEMAATİ LİDERİ

Manevî olarak cemaatin lideri, Efendi hazretleri olarak anılan, 1954 yılından 1997 yılına kadar İsmail Ağa Camii'nin imamlığını yürüten Mahmut Ustaosmanoğlu (Kuddise Sirruhu)'dur. Cemaat, kendini Sünni Müslümanların bir ilim ve kardeşlik cemiyeti olarak tanımlıyor.

Cemaate dahil erkek üyeler uzun sakallar, cübbeli ve şalvarlı kıyafetler ve namazlarda taktıkları sarıklar ile bilinirken; kadınlar da çarşaf yaygındır.

İSMAİLAĞA CEMAATİ TARİHİ

1998 yılında Mahmut Ustaosmanoğlu'nun damadı ve cemaatin önde gelen hocalarından Hızır Ali Muratoğlu'nun İsmail Ağa Camii'nde öldürülmesi ve hemen ardından 2006 yılında cemaatin hocalarından emekli imam Bayram Ali Öztürk'ün öldürülmesiyle gündeme gelmiştir.

Ahmet Mahmut Ünlü, Abdülmetin Balkanlıoğlu, Mustafa Özşimşekler, Hüsamettin Vanlıoğlu, Mehmet Talu, Mahmud Eren, Muhammed Yelkenci, Abdullah Hiçdönmez, Fatih Kalender, İsmail Hünerlice gibi isimler cemaatin tanınan hocalarındandır.

CEMAATİN FAALİYETLERİ

İsmailağa cemaatinin faaliyetleri ilmî-dinî ve sosyal hizmetler alanında yoğunlaşıyor. Aşevi hizmetleri, aynî ve nakdî yardım organizasyonları, tekâmül ve ihtisâs medreseleri, fıkıh kurulu ve dînî meseleleri danışma hattı, emri bil maruf ve ziyaret ekibi, halka açık medrese, kütüphane hizmetleri ve yaz Kur'ân kursları gibi çeşitli hizmetlerle biliniyor.