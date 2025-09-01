İsmail Küçükkaya Halk TV'den ayrıldı mı, neden ayrıldı?

Hafta içi her sabah Halk TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Yeni Bir Sabah, 1 Eylül 2025 Pazartesi günü Küçükkaya'sız yayın hayatına devam etti. Programı bu kez Ekrem Açıkel açarken, ekran başındakiler "İsmail Küçükkaya neden yok?" sorusunun yanıtını merak etti.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA HALK TV'YE VEDA ETTİ Mİ?

Tecrübeli gazeteci ve televizyon sunucusu İsmail Küçükkaya'nın ekranda görünmemesinin nedeni ortaya çıktı. Küçükkaya, Halk TV ile yaptığı üç yıllık sözleşmenin süresinin dolmasının ardından, tarafların karşılıklı anlaşmasıyla kanaldan ayrıldı.

"HENÜZ YENİ BİR KANALLA ANLAŞMADIM"

Yeni yayın döneminde Now TV, Sözcü TV, Habertürk veya TV100'de izleyici karşısına çıkacağı iddia edilen Küçükkaya, bu söylentilere açıklık getirdi. "Şu anda herhangi bir kanalla imza atmadım. Birkaç teklif var, değerlendirme sürecindeyim" ifadelerini kullandı. Ancak görüşme yaptığı kanalların isimlerini paylaşmadı.

HALK TV MACERASI 2022'DE BAŞLAMIŞTI

Küçükkaya, 2022 yılında FOX TV'den ayrılarak Halk TV'ye transfer olmuştu. Burada hafta içi sabah kuşağında ekrana gelen Yeni Bir Sabah programını sunarak izleyicilerle buluşmaya başlamıştı.