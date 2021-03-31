İsmail Koncuk kimdir? İsmail Koncuk biyografisi!
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İsmail Koncuk kimdir? İsmail Koncuk biyografisi!

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İsmail Koncuk kimdir? İsmail Koncuk biyografisi!

İsmail Koncuk, 24 Mayıs 1959 yılında Ceyhan, Adana'da doğan Türk eğitimci ve siyasetçidir. "Türk Eğitim-Sen" ve "Türkiye Kamu Sen" Genel Başkanı olan İsmail Koncuk kimdir, kaç yaşında? İsmail Koncuk nereli, mesleği nedir? İsmail Koncuk hayatı ve biyografisi nedir?

İsmail Koncuk, 24 Mayıs 1959 yılında Ceyhan, Adana'da doğan Türk eğitimci ve siyasetçidir. "Türk Eğitim-Sen" ve "Türkiye Kamu Sen" Genel Başkanı olan İsmail Koncuk kimdir, kaç yaşında? İsmail Koncuk nereli, mesleği nedir? İsmail Koncuk hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İSMAİL KONCUK KİMDİR?

İsmail Koncuk, 24 Mayıs 1959 yılında Ceyhan, Adana'da doğan Türk eğitimci ve siyasetçidir. "Türk Eğitim-Sen" ve "Türkiye Kamu Sen" Genel Başkanıdır.

İlk-orta ve lise tahsilini Ceyhan da tamamladıktan sonra, 1980 yılında, Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun oldu. Bu arada Atatürk Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Yabancı Diller Yüksek Okulunda da okudu.

Öğretmenliğe 1981 yılında Konya'nın Beyşehir İlçesi Doğanbey Beldesinde başladı. 1985 yılında Adana'ya atandı. 1992'den 1996 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana Kurucular Kurulu üyesi ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. 1996 yılından 2005 yılına kadar Türk Eğitim-Sen Adana 1 Nolu Şube Başkanlığı ve Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği yaptı. Merkez genel kurulunun 2002 yılındaki 1. Olağan Kongresinde Merkez Denetleme Kurulu üyeliğine, 2005 yılında 2. Olağan Genel Kurulunda Genel Sekreterliğe, Şubat 2008'de yapılan 3. Olağan Genel Kurulda ise Genel Başkanlığa seçildi. 24-25 Ekim 2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Merkez Genel Kurulunda da güven tazeledi. 2011 yılı Nisan ayında yapılan Genel kurulda ise Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu Genel başkanlığına seçildi. Türkiye Kamu Sen ve Türk Eğitim Sen Genel Başkanlığını beraber yürüttü. Mart 2018'de başkanlık görevlerinden istifa edip İYİ Parti'ye katıldı. 2018 Türkiye genel seçimleri sonucunda İYİ Parti'den Adana milletvekili oldu. 16 Kasım 2020 tarihinde İYİ Parti'den istifa etti. İngilizce bilmektedir.

- Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
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