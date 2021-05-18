İsmail Kemaloğlu kimdir? İsmail Kemaloğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Kemaloğlu hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İsmail Kemaloğlu izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İsmail Kemaloğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Kemaloğlu hayatı ve biyografisi! İsmail Kemaloğlu kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İsmail Kemaloğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. İsmail Kemaloğlu kimdir? İsmail Kemaloğlu kaç yaşında, nereli? İsmail Kemaloğlu hayatı ve biyografisi!

İSMAİL KEMALOĞLU KİMDİR?

• 1967 yılında Giresun'da doğdu.

• Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1991 yılında mezun oldu.

• 1992 yılında Sayıştay Başkanlığında Denetçi Yardımcısı Adayı olarak göreve başladı ve Baş Denetçi ünvanını aldı.

• 2002 yılı sonundan itibaren 2003 yılı Haziran ayına kadar Başbakanlık Müşaviri olarak görev yaptı.

• 2003 yılında Toprak Mahsülleri Ofisi Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Üyeliğine atandı.

• 2005 yılında Toprak Mahsuleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığına atandı.

• 2008 yılı sonunda kamu kurumundan istifa ederek, 2009-2013 yılları arasında gıda, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren bir özel sektör kuruluşunda üst düzey yöneticilik yaptı. Aynı dönemde MÜSİAD Gıda, Tarım ve Hayvancılık Sektör Kurulu yönetim grubunda görev aldı.

• 2013 yılından itibaren Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

• 2014 yılından itibaren Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.

• Evli ve iki çocuk babasıdır. İngilizce bilmektedir.

• İki adet meslek kitabı ve Mali Yönetim ve Denetim adlı dergi başta olmak üzere çok sayıda dergide makaleleri yayınlanmıştır.

• Yeminli Mali Müşavirlik belgesine sahiptir..