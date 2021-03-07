İsmail Demirci: Aynı dizide oynamayız
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsmail Demirci: Aynı dizide oynamayız

07.03.2021 12:41 | Son Güncelleme: 07.03.2021 12:45
İsmail Demirci: Aynı dizide oynamayız

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu çift, dizi çekimleri nedeniyle görüşememekten yakındı.

Muhabirlerle sohbet eden oyuncu çift, dizi çekimleri nedeniyle görüşememekten yakındı. Biri Adana'da, diğeri Ordu'da çalışan çift, "Tatil günlerimizi denk getirip İstanbul'da görüşüyoruz" dedi.

Farklı dizilerde rol almalarına rağmen birbirlerine rakip olmadıklarını belirten Soral, "Hangi işin reytingi yüksek gelirse mutlu oluyoruz" diye konuştu.

"Sizi aynı projede görecek miyiz?" sorusuna da İsmail Demirci yanıt verdi: "Belki filmde olabilir ama aynı dizide oynamayı pek düşünmüyoruz. Hem inandırıcılık açısından olmaz hem de eşini evde görmek, işyerinde görmekten daha iyi."

Oyuncu İsmail Demirci, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Kuzey karakterine hayat veriyor.

Hande Soral ise Bir Zamanlar Çukurova dizisiyle ekranlarda boy gösteriyor.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Lady Gaga Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Can Bartu Ersun Yanal Fatih Terim Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsmail Demirci: Aynı dizide oynamayız - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 12:46:33. #1.14#
title