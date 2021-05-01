İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban'ın ikizi nereli, ne iş yapıyor?
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İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban'ın ikizi nereli, ne iş yapıyor?

İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban'ın ikizi nereli, ne iş yapıyor?
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İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban kimdir? sorusu Survivor izleyicileri tarafından büyük merak topluyor. Geçtiğimiz gün Survivor 2021'de İletişim ödülünü kazanan ünlüler takımından İsmail Balaban, annesiyle konuşması sırasında ilginç bir olay yaşandı. Bunun üzerine açıklama yapan İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban'ın ikizi nereli, ne iş yapıyor?

İletişim ödülü sevinci yarım kalan İsmail Balaban, annesiyle konuşurken nişanlısı hakkında hiç beklemediği şeyler duydu. Gündeme gelen konunun ardından açıklama yapan İsmail Balaban'ın ikizi merak konusu oldu. Survivor'da en çok konuşulan yarışmacılardan biri olan başpehlivan kendisi kadar annesi ve de kardeşi de merak konusu oldu. İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban'ın ikizi nereli, ne iş yapıyor?

İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban kimdir? Survivor İsmail Balaban'ın ikizi nereli, ne iş yapıyor?

İSMAİL BALABAN İKİZİ TURAN BALABAN KİMDİR?

3 Ağustos 1987 Antalya doğumlu olan Turan Balaban 34 yaşında. Antalya Elmalı Akçay köyünden olan İsmail Balaban ikiz kardeşi Turan Balaban da güreşçi. İkizi İsmail Balaban ile birlikte 2006 yılında güreşle ilgilenmeye başladı. Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban kardeşinin izinden gidiyor. Elmalı'nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan (İsmail ve Turan Balaban) İsmail Balaban, küçük yaşta güreşe merak salmış, 17 yaşındayken eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan'ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladı.

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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