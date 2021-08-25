İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu başladı
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İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu başladı

İslam İşbirliği Gençlik Forumu 4. Genel Kurulu başladı
Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız - Haberler | Güncel

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulu başladı.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) 4. Genel Kurulu başladı.

İstanbul Grand Cevahir Otel'de iki gün sürecek kurulda, ICYF Başkanı Taha Ayhan, Forum'un çalışma ve strateji raporunu İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerine sunacak.

Toplamda 56 üye ülke temsilcisinin katılacağı kurulda, Forum'un İslam İşbirliği Gençlik stratejisi, gençliğin gelişimi, ekonomik güçlendirme, kültür, sanat, spor, ağ kurma, çevre-hedef konuları ele alınacak.

Bu alanlarda geliştirilen projelere dair istatistikler ve somut çıkarımlar üyelerle paylaşılacak. ICYF Genel Kurulu, Forum kararlarının onanması, bir sonraki başkan seçim takvimi ve genel kurul mekanizmalarının görüşülmesi ile yarın sona erecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Şenses Kurukız

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