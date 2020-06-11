İslam Eserleri Müzesi, daha ilk yılında dökülmeye başladı
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İslam Eserleri Müzesi, daha ilk yılında dökülmeye başladı

Açılışı geçtiğimiz yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Erzurum'un Çat ilçesinde yapılan İslam Eserleri Müzesi, daha ilk yılında dökülmeye başladı.

İslam Eserleri Müzesi, daha ilk yılında dökülmeye başladı
11.06.2020 13:55 | Son Güncelleme: 11.06.2020 13:59

Açılışı geçtiğimiz yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Erzurum'un Çat ilçesinde yapılan İslam Eserleri Müzesi, daha ilk yılında dökülmeye başladı.

CHP'li Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç tarafından yaptırılan ve 11 Kasım 2018 tarihinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu'nun katılımıyla açılan müze bir yılın ardından kullanılamaz hale geldi. Binanın çatı yalıtımının sağlıklı olmaması nedeniyle eriyen kar suları müzede ciddi anlamda hasara neden oldu. Binanın çatı yalıtımının sağlıklı olarak yapılmaması nedeniyle eriyen kar suları ve yağmur sularının müzeye sızması bina duvarlarının sökülmesine neden oldu. Yaklaşık 3 milyon TL harcamanın yapıldığı belirtilen müzenin kontrollerinin nasıl yapıldığı ve teslim alındığı konusunda herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Çatısından akan sular yüzünden iç dekorasyonunun neredeyse baştan aşağı sökülen İslam Eserleri Müzesi'nde, yoğun rutubet yüzünden duvar kağıtları bile yerlerinden kalkmaya başladı. Su sızdırdığı için elektrik sistemi de iflas eden müzede, aydınlatmalar da kullanılamıyor. Müzede muhafaza edilen İslam eserleri, rutubetten zarar görmemesi için duvarlardan indirilirken, sızan sulardan yapının dış duvarları da büyük ölçüde zarar gördü.

Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, İslam Eserleri Müzesi'nin içler acısı durumu karşısında kayıtsız kalmadı. Müzenin durumuyla ilgili olarak geniş kapsamlı bir durum tespiti yapılmasını isteyen Başkan Yaşar'ın, söz konusu yapıyla ilgili olarak atacağı adım ise heyecanla bekleniyor.

Rutubetten duvarları çatladı

Çat'lı vatandaşlar, İslam Eserleri Müzesi'nin daha ilk yılında perişan bir hale gelmiş olmasının üzüntü verici olduğunu vurgulayarak, "Rutubet kokusundan içerisine girmenin zaten mümkün olmadığı müzenin duvarları ve tavanları da perişan halde. Kış boyunca müzeye sızan sular yüzünden duvarda çatlaklar oluştu, iç dekorasyonu perişan oldu. Duvar kağıtları kalktı, elektrik aksamı ve ışıklandırmalar bile artık kullanılamaz hale geldi. İşte klasik bir CHP anlayışıyla karşı karşıyayız. Yaptıkları diğer tüm işler gibi, bu iş de zarardan başka hiçbir şey değil. Akılları sıra AK Parti'nin eser siyasetiyle boy ölçüştürmeye çalışıyorlar. Milletin hakkı olan milyarlarca lira parayla böylesi çürük bir yapı inşa edenler, umarız bunun hesabını verirler. Koskoca bina daha kapısı açılmadan kullanılamaz hale geldi. Çat Belediye Başkanımız Melik Yaşar'ın bu binayla ilgili olarak gerekeni yapacağına inanıyoruz. Aksi halde milletin parası boş yere çöpe gitmiş olacak" dediler. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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