İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi - Haberler
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İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel
İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle tören düzenlendi.

İslahiye Demokrasi Meydanı'ndaki törene Kaymakam Mustafa Anteplioğlu, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Rızvan Çiper, Belediye Başkanı Kemal Vural, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökce, Emniyet Müdürü Mehmet Fatih Beyazköse ile diğer ilgililer katıldı.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri İslahiye Derneği Başkanı Süleyman Yılmaz'ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından protokol üyeleri, Hacıali Öztürk Mahallesi'ndeki dernek merkezinde gaziler ve aileleriyle bir araya geldi.

İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Veysel Günay'ın dernekteki fotoğrafını gören ve duygulanan şehidin annesi Ayfer Günay duygulanarak oğlunun fotoğrafını öptü.

Nurdağı Hükümet Konağı önündeki Atatürk büstüne Kaymakam Sinan Korkmaz ve Belediye Başkan Vekili Hacı Coşkun tarafından çelenk sunuldu.

Törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Gazi Mustafa Yıldız tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından tören sona erdi.

İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

İslahiye ve Nurdağı'nda 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi

AA / Zekeriye Şimşek - Son Dakika Haberleri
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