İslahiye'nin yeni kaymakamı görevine başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İslahiye'nin yeni kaymakamı görevine başladı

İslahiye'nin yeni kaymakamı görevine başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Gaziantep'in İslahiye ilçesi atanan Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Gaziantep'in İslahiye ilçesi atanan Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu görevine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Gaziantep'in İslahiye ilçesi atanan Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu görevine başladı. İslahiye'nin yeni Kaymakamı Anteplioğlu, mesaisinin ilk gününde ilçedeki kurum amirleriyle bir araya gelerek düzenlediği toplantıda ilçeler hakkında detaylı bilgiler aldı.

Mustafa Anteplioğlu

1976 yılında Kilis'te doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kilis'te tamamladı. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep Kaymakam Adayı olarak İçişleri Bakanlığında göreve başladı. Sırasıyla Samsun-Kavak Kaymakam Vekilliği, Konya -Doğanhisar Kaymakam Vekilliği, Kastamonu-Hanönü Kaymakamlığı, Malatya-Kuluncak Kaymakamlığı, Edirne-Enez Kaymakamlığı, Kahramanmaraş Vali Yardımcılığı, aynı zamanda Kahramanmaraş İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, Kahramanmaraş-Onikişubat Kaymakamlığı, Gümüşhane Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Ayrıca görev süresi içerisinde Belediyelerin ve İl Özel İdaresinin mallarını ve personelini devir ve paylaştırmak üzere kurulan Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığı, Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı, Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyeti Üyeliği, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı gibi birçok kurul ve komisyona başkanlık etmiştir.

06.09.2021 tarihinde İslahiye Kaymakamlığı görevine başlayan Mustafa Anteplioğlu evli ve 2 çocuk babasıdır. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Erbaş Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Derya Şensoy Mehmet Ali Erbil
Spor Marcao Çağdaş Atan Lionel Messi Sergen Yalçın Bülent Korkmaz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İslahiye'nin yeni kaymakamı görevine başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 11:30:32. #1.15#

title