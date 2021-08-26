İslahiye Kaymakamı Kotan'a veda yemeği

Giresun'un Tirebolu Kaymakamlığına atanan İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan'a veda yemeği verildi.

Giresun'un Tirebolu Kaymakamlığına atanan İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan'a veda yemeği verildi.

Bir tesiste düzenlenen veda yemeğinde konuşan Belediye Başkanı Kemal Vural, Kotan'a ilçeye yaptıkları hizmetleri için teşekkür etti, yeni görev yerinde başarılar diledi.

Kaymakam Kotan da İslahiye'de hizmet etmekten dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, görev yaptığı süre içinde kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

Organizasyona Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Kale, Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Fatih Kökçe, daire amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek