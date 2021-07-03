İslahiye İİBF'de mezuniyet töreni düzenlendi
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İslahiye İİBF'de mezuniyet töreni düzenlendi

İslahiye İİBF'de mezuniyet töreni düzenlendi
Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek - Haberler | Güncel

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) 2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İslahiye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde (İİBF) 2020-2021 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Prof. Dr. Yavuz Coşkun Konferans Salonu'ndaki törende konuşan fakülte Dekanı Prof. Dr. Taner Akçacı, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, "Sürekli olarak kendinizi yenileyebilirseniz bu diploma ile çok güzel mevkilere gelebilirsiniz. Çok güzel paralar kazanabilirsiniz. Her şey siz de bitiyor. Başarı noktasında sadece size bir önerim olacak sevgili gençler, asla ve alsa aklınızı kiraya vermeyin. Kalbinize de fiyat etiketi yapıştırmayın. Bizi biz yapan milli ve ahlaki değerlere bağlı kalacağınıza inancım tamdır. Bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum." dedi.

Fakültede dereceye giren öğrencilere mezuniyet belgeleri ve hediyeleri Akçacı ve diğer akademisyenler tarafından verildi.

GAÜN andının okunmasının ardından tören, mezun olan öğrencilerin kep atmasıyla sona erdi.

İslahiye İİBF'de mezuniyet töreni düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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