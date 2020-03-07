İslahiye'de şehit eşi ve anneleri adına fidan dikimi
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İslahiye'de şehit eşi ve anneleri adına fidan dikimi

İslahiye Yeşilyurt Şehit Süleyman Şen İlkokulu ve Ortaokulunun kadın öğretmenleri, Toplum Sağlığı Merkezi doktor ve hemşirelerinin katılımıyla şehit eşi ve anneleri adına fidan dikme etkinliği düzenledi.

07.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:18
İslahiye'de şehit eşi ve anneleri adına fidan dikimi

İslahiye Şehit Süleyman Şen İlkokulu ve Ortaokulunun kadın öğretmenleri, Toplum Sağlığı Merkezi doktor ve hemşirelerinin katılımıyla şehit eşi ve anneleri adına fidan dikme etkinliği düzenledi.


8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla okul bahçesine gerçekleştirilen etkinlikte, katılanların her biri 8 fidan dikti.

Okul Müdürü Bekir Aydoğan, yaptığı konuşmada program hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte 320 çam fidanı dikildi.

Kaynak: AA

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