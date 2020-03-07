İslahiye'de şehit eşi ve anneleri adına fidan dikimi

07.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 07.03.2020 12:18

İslahiye Yeşilyurt Şehit Süleyman Şen İlkokulu ve Ortaokulunun kadın öğretmenleri, Toplum Sağlığı Merkezi doktor ve hemşirelerinin katılımıyla şehit eşi ve anneleri adına fidan dikme etkinliği düzenledi.



8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla okul bahçesine gerçekleştirilen etkinlikte, katılanların her biri 8 fidan dikti.

Okul Müdürü Bekir Aydoğan, yaptığı konuşmada program hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte 320 çam fidanı dikildi.

Kaynak: AA