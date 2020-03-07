İslahiye'de şehit eşi ve anneleri adına fidan dikimi
İslahiye Yeşilyurt Şehit Süleyman Şen İlkokulu ve Ortaokulunun kadın öğretmenleri, Toplum Sağlığı Merkezi doktor ve hemşirelerinin katılımıyla şehit eşi ve anneleri adına fidan dikme etkinliği düzenledi.
İslahiye Yeşilyurt Şehit Süleyman Şen İlkokulu ve Ortaokulunun kadın öğretmenleri, Toplum Sağlığı Merkezi doktor ve hemşirelerinin katılımıyla şehit eşi ve anneleri adına fidan dikme etkinliği düzenledi.
8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla okul bahçesine gerçekleştirilen etkinlikte, katılanların her biri 8 fidan dikti.
Okul Müdürü Bekir Aydoğan, yaptığı konuşmada program hakkında bilgi verdi.
Etkinlikte 320 çam fidanı dikildi.
Kaynak: AA