İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cami hoparlöründen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği duyuruldu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cami hoparlöründen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği duyuruldu.

İslahiye ilçesindeki Dervişiye Camisi'nden yapılan anonsla düğünlerin nikah merasimi şeklinde yapılabileceği, düğün ve nikahların en fazla 1 saatte tamamlanacağı, nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Vatandaşlar, uygulamayı desteklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA