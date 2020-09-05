İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri
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İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cami hoparlöründen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği duyuruldu.

05.09.2020 17:33 | Son Güncelleme: 05.09.2020 17:38

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde cami hoparlöründen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokak/köy düğünü, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyeceği duyuruldu.

İslahiye ilçesindeki Dervişiye Camisi'nden yapılan anonsla düğünlerin nikah merasimi şeklinde yapılabileceği, düğün ve nikahların en fazla 1 saatte tamamlanacağı, nikahlarda oyun oynanması ve dans edilmesine, toplu yemek dahil olmak üzere her türlü yiyecek-içecek servisi/ikramı yapılmasına izin verilmeyeceği belirtildi.

Vatandaşlar, uygulamayı desteklediklerini kaydetti.

İslahiye'de Kovid-19 tedbirleri

Kaynak: AA

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