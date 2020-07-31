İslahiye'de 2 dönüm ormanlık alan yandı
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İslahiye'de 2 dönüm ormanlık alan yandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İslahiye'de 2 dönüm ormanlık alan yandı
31.07.2020 20:04 | Son Güncelleme: 31.07.2020 21:27

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin 3 helikopter ile müdahale ederek söndürdüğü yangında, 2 dönüm alan zarar gördü.

İslahiye'nin Yeşilyurt Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda öğleden sonra yangın çıktı. Henüz nedeni bilinmeyen ve rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 2 arazöz, 2 su tankı ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi. Söndürme çalışmalarına, ormanlık alanın sarp olması nedeniyle Hatay'dan gelen 3 helikopter de havadan destek verdi. Ekiplerin yarım saat süren çalışmasıyla söndürülen yangında 2 dönüm alan zarar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA

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