İslahiye Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı
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İslahiye Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

İslahiye Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak ve yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

14.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 14.02.2020 13:48
İslahiye Belediyesi yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı

İslahiye Belediyesi, olumsuz hava koşulları nedeniyle sokak ve yaban hayvanlar için doğaya yem bıraktı.

Belediye temizlik personeli tarafından çöpe atılmış ekmekler toplanarak biriktirildi. Toplanan ekmekler Beypınar Mevkisi ormanlık alana bırakıldı.

Belediye Başkanı , her türlü canlıyı önemsediklerini belirterek, "Hayvan dostu bir belediye olarak yağan kar nedeniyle aç kalacağını düşündüğümüz sokak ve yaban hayvanları için seferber olduk. Temizlik ekiplerince çöpten toplanan ekmekleri yiyebilecekleri alana ulaştırdık. Vatandaşlarımızdan da duyarlılık bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA
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