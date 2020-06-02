İslahiye Belediye Meclisi toplandı
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İslahiye Belediye Meclisi toplandı

İslahiye Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yapıldı.

İslahiye Belediye Meclisi toplandı
02.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 02.06.2020 17:00

İslahiye Belediyesi haziran ayı meclis toplantısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri alınarak yapıldı.

Belediye Başkanı Kemal Vural başkanlığında Belediye Kültür Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya meclis üyeleri ve Vural, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak katıldı.

Meclis üyeleri arasında yaklaşık bir metre mesafe bırakılarak yapılan toplantıda faaliyet raporu okundu, imar ve diğer bazı gündem konuları görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Toplantıda belediyenin Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrollü sosyal yaşama dönüşle ilgili alacağı tedbirler hakkında bilgi de verildi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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