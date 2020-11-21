İslahiye Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
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İslahiye Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

21.11.2020 13:54 | Son Güncelleme: 21.11.2020 13:58
İslahiye Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesi Belediye Başkanı Kemal Vural, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesi Belediye Başkanı Kemal Vural, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İslahiye Belediye Başkanı AK Parti'li Kemal Vural, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştır. Allah'a hamdolsun şu an iyi durumdayım. Tedavim doktorlarımızın kontrolünde evde devam ediyor. Hayır dualarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Lütfen, bana bir şey olmaz demeden maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyalım. Kendiniz ve sevdikleriniz için dikkat edin" dedi.


İslahiye Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı
İslahiye Belediye Başkanı, koronavirüse yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadir ÇELİK

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