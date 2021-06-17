Islah ne demek? TDK' ya göre ıslah kelime anlamı nedir?

Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ve işittiğimiz kelimelerden biri olan ıslah, son günlerde anlamı merak ediliyor. Arapça kökenli olan ıslah kelimesinin TDK kelime anlamı ve günlük diyaloglarımızda kullandığımız anlamı sıkça araştırılıyor. Peki, Islah ne demek? TDK' ya göre ıslah kelime anlamı nedir? Detaylar haberimizde!

Günlük hayatımızda sıkça kullandığımız ve işittiğimiz kelimelerden biri olan ıslah, son günlerde anlamı merak ediliyor. Arapça kökenli olan ıslah kelimesinin TDK kelime anlamı ve günlük diyaloglarımızda kullandığımız anlamı sıkça araştırılıyor. Peki, Islah ne demek? TDK' ya göre ıslah kelime anlamı nedir? Detaylar haberimizde!

ISLAH NE DEMEK?

Islah kelimesi Arapça kökenli olup Türkçe' ye geçmiştir. Islah kelimesinin anlamı;

- Bir bitkiden veya hayvandan daha fazla verim alınması amacıyla yapılan işlemdir.

- İyileştirme ve düzeltme anlamlarında kullanılır.

Bunlarla birlikte yola getirmek anlamında da kullanılır. Günlük hayatımızda "Allah seni ıslah etsin" cümlesini duymayan pek yoktur. Burada ıslah kelimesi "Allah seni yola getirsin, iyileştirsin" anlamında kullanılmıştır.

TDK' YA GÖRE ISLAH KELİME ANLAMI NEDİR?

Islah kelimesinin TDK' ya göre iki anlamı vardır:

- Daha iyi duruma getirme, düzeltme

- Bir hayvan veya bitkiden daha iyi verim almak için yapılan işlem.