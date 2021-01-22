Cinsiyet değiştirmek için gittiği doktor, aşırı kilolarından dolayı 5-10 yıl içinde öleceğini söyledi
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Cinsiyet değiştirmek için gittiği doktor, aşırı kilolarından dolayı 5-10 yıl içinde öleceğini söyledi

22.01.2021 15:38 | Son Güncelleme: 22.01.2021 16:04
Cinsiyet değiştirmek için gittiği doktor, aşırı kilolarından dolayı 5-10 yıl içinde öleceğini söyledi

İskoçya'da 260 kilo ağırlığındaki kadının cinsiyet değiştirmek için gittiği doktor, fazla kiloları nedeniyle bunun mümkün olmadığını söyledi. Günde 5 bin kalori alan kadın "5-10 yıl içinde ölecekmişim, öğrenmiş oldum" ifadelerinde bulundu.

Birleşik Krallığa bağlı İskoçya'nın Airdrie kentinde yaşayan 260 kg ağırlığındaki AJ adlı kadın, cinsiyet değiştirmek için bir uzmana başvurdu. 6 yıldır hiç evden çıkmayan ve günlük 5 bin kaloriyle beslenen AJ, acı haberi doktorlardan aldı.

KİLOLARI ENGEL

AJ, vücudunun kendisini yansıtmadığını ifade ederek, "Cinsiyet değiştirmek istedim. Ancak aşırı kilolarım buna engel olmakla birlikte ne zaman öleceğimi de öğrenmiş oldum" dedi. Doktorlar, AJ'nin olduğu gibi yemeye devam etmesi durumunda, aşırı kilodaki 5 veya 10 yıl içinde ölebileceğini söyledi.

35 MİLYON AŞIRI KİLOLU İNSAN VAR

Öte yandan, Birleşik Krallık genelinde 35 milyon dolayında aşırı kilolu kişi bulunuyor. Araştırmalara göre obezlerin yüzde 37'sinin koronavirüsten ölme riski var.

Cinsiyet değiştirmek için gittiği doktor, aşırı kilolarından dolayı 5-10 yıl içinde öleceğini söyledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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