İSKİ üst yönetimi toplu istifa etti: Kendi isteğimizle ayrılıyoruz

İSKİ üst yönetimi toplu istifa etti: Kendi isteğimizle ayrılıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kuruluşlardan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) üst yönetimi toplu olarak görevlerinden ayrıldı

2.08.2019 11:51
İSKİ üst yönetimi toplu istifa etti: Kendi isteğimizle ayrılıyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kuruluşlardan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) üst yönetimi toplu olarak görevlerinden ayrıldı.

İSKİ Yönetim Kurulu Başkanvekili ve Üyeleri, Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, toplu olarak istifa ettiklerini açıkladı. İstifa açıklamasında "Kendi isteğimizle ayrılıyoruz" ifadesi yer aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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