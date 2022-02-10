İSKİ Genel Müdürü: Bazı barajlar taştı, Melen'den su akışını durdurduk - Haberler
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İSKİ Genel Müdürü: Bazı barajlar taştı, Melen'den su akışını durdurduk

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İSKİ Genel Müdürü: Bazı barajlar taştı, Melen'den su akışını durdurduk

Öte yandan bugün yapılan ölçümlerde barajlardaki su seviyesi yüzde 79.14 tespit edildi.

İSTANBUL (DHA) -

Öte yandan bugün yapılan ölçümlerde barajlardaki su seviyesi yüzde 79.14 tespit edildi.

İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları ise şöyle;

ALİBEYKÖY                                       %68.78

BÜYÜKÇEKMECE                             %73.45

DARLIK                                              %77.36

ELMALI                                              %100

ISTRANCALAR                                  %100

KAZANDERE                                     %90.84

ÖMERLİ                                             %95.79

PAPUÇDERE                                      %90.89

SAZLIDERE                                       %46.5

TERKOS                                             %73.89


- İstanbul
İSKİ Genel Müdürü: Bazı barajlar taştı, Melen'den su akışını durdurduk

İSKİ Genel Müdürü: Bazı barajlar taştı, Melen'den su akışını durdurduk

İSKİ Genel Müdürü: Bazı barajlar taştı, Melen'den su akışını durdurduk

İSKİ Genel Müdürü: Bazı barajlar taştı, Melen'den su akışını durdurduk

İSKİ Genel Müdürü: Bazı barajlar taştı, Melen'den su akışını durdurduk

İSKİ Genel Müdürü: Bazı barajlar taştı, Melen'den su akışını durdurduk

İSKİ Genel Müdürü: Bazı barajlar taştı, Melen'den su akışını durdurduk

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ömerli Barajı, İstanbul, İSKİ, su, Güncel, Haberler

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