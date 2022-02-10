İSKİ Genel Müdürü: Bazı barajlar taştı, Melen'den su akışını durdurduk
Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Öte yandan bugün yapılan ölçümlerde barajlardaki su seviyesi yüzde 79.14 tespit edildi.
Öte yandan bugün yapılan ölçümlerde barajlardaki su seviyesi yüzde 79.14 tespit edildi.İstanbul'un barajlarındaki son doluluk oranları ise şöyle;
ALİBEYKÖY %68.78BÜYÜKÇEKMECE %73.45DARLIK %77.36ELMALI %100ISTRANCALAR %100KAZANDERE %90.84ÖMERLİ %95.79PAPUÇDERE %90.89SAZLIDERE %46.5TERKOS %73.89- İstanbul