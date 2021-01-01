İskenderun'da rögara düşen vatandaşın ayağı kırıldı
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İskenderun'da rögara düşen vatandaşın ayağı kırıldı

01.01.2021 01:37 | Son Güncelleme: 01.01.2021 01:40
İskenderun'da rögara düşen vatandaşın ayağı kırıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yol kenarındaki rögara düşen vatandaş yaralandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yol kenarındaki rögara düşen vatandaş yaralandı.

Sakarya Mahallesi'nde Mustafa Kanat (53), evine giderken dengesini kaybederek yol kenarındaki rögara düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan Mustafa Kanat'ı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı.

Ayağı kırılan Kanat'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.1.2021 01:40:29. #1.14#
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